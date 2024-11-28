Yozgat’ta geçtiğimiz ay vefat eden Öğretmen Yasin Çelik anısına öğretmen arkadaşları tarafından mangala turnuvası düzenledi.

Sorgun İlçesinde Yeşilyurt İlkokulu’nda Müdür Yardımcısı olan Yasin Çelik, 29 Ekim’de geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta vefat etmesi dolayısıyla herkesi derinden üzmüştü. Meslektaşları, genç öğretmenin ardından hatırasını yâd etmek için geleneksel Türk zeka oyunu olan mangala turnuvası düzenledi. Akıl ve Zeka Oyunları İl Koordinatörü olan ve etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Halil İbrahim Kartal, “Sorgun ilçemizde yıllardır düzenlediğimiz turnuvalardan birisini bugün gerçekleştiriyoruz. Öğretmenler turnuvamızın ayrı bir önemi var. Yakın zamanda kaybetmiş olduğumuz Yeşilyurt İlkokulu Müdür Yardımcısı arkadaşımız Yasin Çelik öğretmenimizin anısına hem de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimiz arasında mangala turnuvası düzenlemek istedik. Sağ olsun 30 öğretmenimiz de turnuvamıza katıldı. Turnuvamız aynı zamanda ödüllü bir turnuva. Sorgun Kaymakamlığı ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve Yasin Çelik arkadaşımızı anmak adına burada bulunan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim ” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya çeşitli okullardan 30 tane öğretmen katıldı. 5 tur oynanan oyunda, katılımcılar bir program aracılığıyla oyunlarını oynadı sıralamaya girdi. Oyun 3 set üzerinden yapıldı. 2 set alan kişi o oyunu kazanmış oldu. Oyunun sonunda en çok tur kazanan birinci sayıldı. İlk dörde giren katılımcılara ödülleri verildi. Katılan herkese katılım belgesi takdim edildi.