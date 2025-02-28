Diş Hekimi Dt. İbrahim Melih Gözhan, ebeveynlere yönelik önemli tavsiyelerde bulunarak, erken yaşta diş çürüklerinin önlenebileceğine dikkat çekti.

Çocukluk döneminde kazanılan diş bakım alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda sağlıklı dişlere sahip olmanın temelini oluşturduğunu belirten OFM Antalya Hastanesi Diş Hekimi Dt. İbrahim Melih Gözhan, ebeveynlere yönelik önemli tavsiyelerde bulunarak, erken yaşta diş çürüklerinin önlenebileceğini söyledi. Gözhan, çocuklarda sağlıklı dişlerin doğru beslenme, konuşma gelişimi ve estetik bir gülümseme için gerekli olduğunu vurguladı. Süt dişlerinin sağlığının, kalıcı dişlerin doğru yerleşimi ve genel ağız sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu belirten Gözhan, "Çocukluk çağındaki sağlıklı ağız ve diş bakım alışkanlıkları, yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıkların temelini oluşturur. Erken yaşta kazanılan doğru fırçalama teknikleri, düzenli diş hekimi ziyaretleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, diş çürükleri ve periodontal hastalıklar gibi ağız sağlığı problemlerinin önlenmesinde büyük rol oynar" dedi.

Bebeklikten itibaren diş bakımı nasıl olmalı

Dt. Gözhan, ilk süt dişlerinin çıkmaya başlamasıyla birlikte diş bakımına başlanması gerektiğini belirterek, "18 aylık olana kadar dişlerin günde iki kez ılık suyla nemlendirilmiş bir kompresle temizlenmesi yeterlidir. 3 yaşına kadar çocuğunuzun dişleri, ekstra yumuşak kıllara sahip bir diş fırçasıyla fırçalanmalıdır. Fırçalamaya kendileri başlayabilirler, ancak etkili olduğundan emin olmak için fırçalamayı ebeveynlerin tamamlaması gerekir" ifadelerini kullandı. 3 yaşından sonra diş fırçasına özel olarak diş macunu eklenebileceğini belirten Dt. Gözhan, "Hem örnek olmak hem de çocuğunuzun dişlerini etkili bir şekilde fırçaladığından emin olmak için, çocuğunuzla aynı anda dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bu, çocuğunuzun diş fırçalama alışkanlığını pekiştirecektir" dedi.

Diş çürüklerini önlemenin yolları

Ebeveynlere diş çürüklerinin önlenmesi için önerilerde bulunan Gözhan, "Çocukların dişlerini günde iki kez fırçalamaya teşvik edin. Şekerli yiyecekler, diş çürüklerinin en büyük düşmanıdır. Çocuklar şeker yediğinde, dişler üzerinde yapışkan bir tabaka bırakır. Her 6 ayda bir diş hekimi ziyaretleri, çürüklerin önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Diş hekimi, erken teşhisle sorunları büyümeden çözebilir. Florür, diş minesini güçlendiren bir mineraldir. Çocuklar için florürlü diş macunu kullanmak, çürükleri azaltabilir. Yeterli vitamin ve mineral alımı, diş sağlığı için sağlıklı bir temel oluşturur. Meyve ve sebzeler, ağız sağlığını korumak için önemlidir" ifadelerini kullandı.

Çocuklarda diş ipi kullanımı yaygınlaşmalı

Özellikle çocuklara diş ipi kullanmayı öğretmenin önemine değinen Diş Hekimi Dt. İbrahim Melih Gözhan, "Diş ipi, diş fırçasının ulaşamadığı yerlerde kalmış yiyecek parçalarını temizler. Çocuklara diş ipi kullanmayı öğretmek, diş sağlığını artırır" dedi. Ayrıca, dişlerin erken kaybının kalıcı dişlerin yanlış pozisyonlanmasına neden olabileceğini belirten Gözhan, "Çocukların süt dişlerine iyi bakması önemlidir. Emzik kullanımı, parmak emme gibi kötü ağız alışkanlıklarının bırakılmasına yardımcı olunmalıdır" ifadelerini kullandı. Gözhan, diş çürüklerini önlemenin bir diğer etkili yöntemi olarak "fissür örtücü" uygulamasını önerdi. "Fissür örtücü, dişlerin çiğneyici yüzeylerindeki olukların üzerini kapatarak, bakteri ve yemek artıklarının bu bölgelere sızmasını engeller. Bu işlem hem süt hem de kalıcı dişlere uygulanabilir. Ayrıca, topikal flor uygulamasıyla dişlerin çürüğe karşı direnci artırılabilir" dedi.