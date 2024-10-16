Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Korkma! Fark Et! Erken Teşhisle Yok Et!" sloganıyla farkındalık eğitimi düzenledi. Etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı önemi vurgulanırken, katılımcılara elle meme muayenesi eğitimi de verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, BURFAŞ ve Onkoday (Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği) iş birliğiyle Merinos AKKM - Hüdavendigar Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla uzman doktorlar tarafından eğitim verildi. Etkinlikte katılımcılara, meme kanserinin erken teşhisi için kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağı da anlatıldı.

Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği Başkanı Füsun Önen, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal ve Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte uzmanlar, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı etkisine dikkat çekerken, korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler sunuldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel, farkındalık ayı ile ilgili olarak, "Ekim ayı, meme kanseri farkındalığını artırmak için önemli bir dönem. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları kadınları bilinçlendirmek amacıyla risk faktörlerini ve korunma yollarını anlatıyor. Erken teşhis, meme kanserinden kurtulmada büyük rol oynuyor. Bu uyarılara dikkat ederek erken teşhisle başarılı bir tedavi mümkün" dedi.

Kendi kendine meme muayenesinin meme kanserinden korunmada en basit ve etkili yöntemlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Hicran Yıldız ise "Her kadının evde yalnızca 10 dakikasını ayırarak yapabileceği bu muayene, meme kanserine karşı oldukça koruyucudur. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Düzenli yapılan bu muayeneler erken teşhise imkan sağlar ve tedavi başarı oranını artırır" ifadelerini kullandı.

Operatör Dr. Coşkun Özer, meme kanseri tedavi yöntemlerindeki gelişmeleri anlatarak, "Eskiden meme dokusunun tamamen alınması gerekirdi. Ancak günümüzde kemoterapi, radyoterapi ve gelişmiş görüntüleme teknikleri sayesinde meme koruyucu cerrahiler yapıyoruz. Kadınlarımız meme dokusuna zarar vermeden kanserli dokunun çıkarılmasıyla estetik bir görünüm de kazanıyorlar. Meme kanseri yüzde 90’ın üzerinde başarı oranıyla tedavi edilebilen bir hastalık" dedi.

Eğitimin ardından Aysel Gürel Türk Müziği Korosu sahne alarak Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi.