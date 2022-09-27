Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığın önlenmesine yönelik bir şüpheli şahıs, takibe alındı. Kırklareli il merkez bölgesinde Erken Roma Dönemine ait gümüş sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.