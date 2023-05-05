Aydın’ın Didim ilçesinde hizmet veren 5 yıldızlı Lucas Didim Otel’in Genel Müdürü Ertan Kırelli erken rezervasyonda son döneme girildiğini ve avantajlardan faydalanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söyledi.

Yaz tatili sezonunun açılmasıyla yerli ve yabancı turistler tatil için planlarını yapmaya başladı. Bu yıl turizmde beklenti ve hedefler yüksek gözükürken, yapılan rezervasyonlardaki doluluk oranı da işletmelerin yüzünü güldürdü. Avrupa’dan Türkiye’ye erken rezervasyon oranlarında büyük artış görülürken aynı şekilde Ruslar da gözünü Türkiye’ye dikti. Erken rezervasyon ve enflasyon ile birleşince büyük avantajlar elde eden yabancı turistlerin bu yıl Türkiye’deki otelleri doldurması ön görülüyor.

“Son dakikaya kaldığınız zaman daha pahalıya tatil yapmak zorunda kalıyorsunuz”

Tatilcilerin daha uyguna tatil yapmaları için hızlı davranmaları gerektiğini ifade eden 5 yıldızlı Lucas Didim Otel’in Genel Müdürü Ertan Kırelli, “İç pazarda da hareketlilik var. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül’e erken rezervasyonda güzel satışlar almaya başladık. İç pazarda tüketicimize erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Yüzde 30 ile 40 arasında indirimler var. Son dakikaya kaldığınız zaman daha pahalıya tatil yapmak zorunda kalıyorsunuz. Avrupalılar ve Ruslar bu işi çok iyi takip edip uygun fiyata tatil yapıyor ama biz isteriz ki kendi vatandaşlarımız da tatillerini erkeden satın alsınlar” dedi.