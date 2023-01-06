Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçedeki üç noktada sabah erken saatlerde başlayan sabır çorbası ikramı, vatandaşların büyük memnuniyetini kazanıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçedeki üç noktada sabah erken saatlerde başlayan sabır çorbası ikramı, vatandaşların büyük memnuniyetini kazanıyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla Şanlıurfa’da insan trafiğinin yoğun olduğu üç noktada başlayan ikramdan faydalanan esnaf ve vatandaşlar, sabah erkenden kahvaltı yapma imkânı bulamadıkları zaman çorba ikramıyla ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

İkram aracına dönüştürülen minibüs ve tezgâhta yapılan bardakta çorba ikramının yanında, isteyen vatandaşlara ekmek de veriliyor. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Eyyüp Peygamber Makamı civarında sabah ezanıyla başlayan çorba ikramı, saat 09.00’a kadar devam ettiği bildirildi.