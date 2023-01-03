Artvin’in Ardanuç ilçesinde Aysel ve Mutlu Saraç çifti veteriner hekimin "Ölü doğar" dediği buzağı yaşayınca, evlerinde bakımını yaparak hayata tutunmasın sağladılar.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde Aysel ve Mutlu Saraç çifti veteriner hekimin "Ölü doğar" dediği buzağı yaşayınca, evlerinde bakımını yaparak hayata tutunmasın sağladılar.

İlçenin Bulanık köyü Kirazlı mahallesinde çiftçilik yapan Aysel ve Mutlu Saraç çiftinin bakımlarını yaptıkları ineklerden biri geçtiğimiz günlerde erken doğum yaptı. Karı koca, erken doğan buzağıyı yaşatabilmek için veteriner hekimin tavsiyesi üzerine evlerine getirdi. Sobanın yanında buzağıyı biberon ve enjektörle besleyen çift, serum takarak bakımlarını yaptı. 5 gün hiç ayağa kalkamayan ve yürüyemeyen buzağı, çiftin mücadelesiyle ayaklanıp yürümeye başladı. Ölü olarak doğmasını bekledikleri buzağının hayata tutunmasını sağlayan çift, erkek buzağıya “Aslan” adını verdi.

Buzağıyı evlerinde bakan Aysel Saraç yaptığı açıklamada “Bakıcılığını yaptığımız ineklerden biri 8 aylık erken doğum yaptı. Biz de veterinerle görüştük. Bize evde sobanın yanında bakmamızı tavsiye etti. 5 gün hiç ayağı kalkmadı, biberonla enjektörle besledik. Serum bağladık. 5. gün ayağı kalktı. Sonra annesine götürdük, annesini emmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

Erken doğum yapan ineğin sahibi İrfan Topaloğlu, Aysel ve Mutlu Saraç çiftine teşekkür ederek “İneklerimizden biri 8 aylık erken doğum yaptı. Bizim için sürpriz oldu. Mecbur eve almak zorunda kaldık. Hayvanlarımı emanet ettiğim Aysel ve Mutlu kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.