Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, 2023-2024 dönemi için ön başvuru süreci tamamlandı. Yarbay Hüseyin Vecih, İsmail Hakkı Tonguç ve bu yıl hizmete açılan Fevzi Çakmak Erken Çocukluk Merkezlerine başvuruların yoğun olması nedeniyle noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, çocukların çok sevdiği mekanlar olarak hizmet vermeye devam ediyor. Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi ve bu yıl hizmete açılan Fevzi Çakmak Erken Çocukluk Merkezi için yeni dönem kayıt işlemleri tamamlandı. Merkez için yapılan ön kayıtların yoğun olması nedeniyle kura çekimi Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezinde yapıldı. Yarbay Hüseyin Vecihi, İsmail Hakkı Tonguç ve Fevzi Çakmak Erken Çocukluk Merkezlerine 131 çocuk için başvuruda bulunuldu.

Eskişehir 10’uncu Noter Vekili Burçin Baykondu başkanlığında Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuray Çayır huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 131 çocuk arasından 45 asil 16 yedek belirlendi. A4 kâğıdına yazılan isimler şeffaf fanusa konularak ailelerin huzurunda kura çekimi yapıldı. İsimler, Başkan Ataç, Başkan Yardımcısı Çayır, Noter Vekili Baykondu ve isteyen aileler tarafından çekildi. Kuradan ismi çıkan 45 çocuk kreşlere asıl kayıtlarını yaptıracak. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması için kuranın tamamlanması sonrasında fanusta yer alan tüm kağıtlar açılarak isimler okundu.

Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri; Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde, çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile eğitim veriyor. Donanımlı iç alanlarıyla, okul öncesi eğitime uygun şekilde tasarlanan merkezler çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezlerden faydalanan öğrenciler ve velileri de memnuniyetlerini ifade ediyor.