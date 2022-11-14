Kuraşta erkek sporcularla antrenman yaparak hazırlandığı turnuvada Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Leyla Kaymaz, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Kuraşta erkek sporcularla antrenman yaparak hazırlandığı turnuvada Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Leyla Kaymaz, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Yunanistan’da geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda gençlerde 48 kiloda mücadele veren 17 yaşındaki Leyla Kaymaz, erkek sporcularla yaptığı zorlu antrenmanların meyvesini topladı. Avrupa Şampiyonu olan Kaymaz, Yunanistan’da İstiklal Marşı’nı okutarak Türk Bayrağı’nı göndere çektirdi.

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo ve kuraş antrenörü olan babası Abdürrahim Kaymaz yönetiminde Hindistan’da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanan Leyla Kaymaz, 8 yaşından bu yana judo yaptığını söyledi. Son 2 yıldır da Özbekistan’ın ata sporu kuraş sporunu da yaptığını anlatan Kaymaz, “Kuraşta yerde mücadele olmaması ilgimi çekti. Judo gibi kuraş da güzel bir spor. Denemek istedim ve bu konuda ilerledi. Judoda Türkiye yedinciliğim var. Kuraşta Türkiye şampiyonu, sonrasında da Avrupa şampiyonu oldum. Yunanistan’da İstiklal Marşı’nın okunması çok güzel bir duygu. Türk marşını söylerken Yunanlar dahi şaşırdı. İnsan o anda gurur duyuyor” dedi.

“Dünya şampiyonu olmak istiyorum”

Haftanın 6 günü antrenman yaptığını belirten Kaymaz, kuraşın disiplini ve teknikleri açısında güzel bir spor olduğunu belirtti. Kaymaz, kuraşın zor, karmaşık bir spor gibi görünse de teknikleri ve denge merkezini öğrendikten sonra zevkli bir hale geldiğini anlattı. Kuraşta elde ettiği başarıyı sürdürmek istediğini kaydeden Kaymaz, “Hindistan’da dünya şampiyonası olacak. İnşallah oraya gideceğim. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bu sporda ilerlemek ve geleceğim en iyi noktaya gelmek istiyorum” dedi.

“Kızlarla çalışmaktansa erkeklerle çalışmak daha iyi”

Antrenmanlarını erkek sporcularla yaparak daha da kendisini geliştirdiğini söyleyen Kaymaz, bunun başarısında önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Ben küçüklüğümden beri erkeklerle antrenman yapıyorum. O yüzden kızlara göre çok güçlü olduğum için şaşırıyorlar. Çünkü çok erkeklerle çalıştım ben. Gerçekten çok büyük katkısı oluyor. Onların gücüne yetişmek için kendini geliştirmeye çalışıyorsun ve güçlü oluyorsun. O yüzden erkeklerle çalışmak daha iyi oluyor. Kızlarla çalışmaktansa erkeklerle çalışmak daha iyi. Daha çok gelişim için katkı sağlıyor.

Abdürrahim Kaymaz: "Okuluna da sporuna devam ediyor"

Kızının elde ettiği başarı nedeniyle gurur duyduğunu anlatan baba Abdürrahim Kaymaz ise, Kızım 8-9 yaşından beri sporun içinde, hiçbir zaman ayrılmadı. Okuluna da sporuna devam ediyor. Hedefte dünya şampiyonası var. İnşallah dünya şampiyonasında da bayrağımızı göndere çekeceğiz” dedi.

Judo ve kuraşta 25 kişilik bir ekiple çalıştıklarını anlatan Kaymaz, judoda yerde mücadele verilirken kuraşta ise sporcu yere düşünce oyun durduğunu ifade etti. Kaymaz, kuraşın Türk dünyasının bilinen bir spor olduğunu belirterek, "Kuraş Özbekistan’ın ata sporudur. Geçmişi olan bir spor dalıdır. Kuraş demek güreş demek. Spordaki deyimler de Özbekçe. Yan dal olarak judocular bu sporu yapabiliyor Bu sporda judoda, diğer sporlarda olduğu gibi yere düşünce oyun duruyor. Bu da Türklerin, ‘üstünsen ezmeyeceksin’ anlayışı var” dedi.

Kaymaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne spora katkılarından dolayı teşekkür etti.