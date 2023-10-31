Adıyaman’da yaşayan genç adam, meme ucundaki kanamadan şüphelenerek doktora gidince meme kanseri olduğunu öğrendi. İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla sağ memesi alınan genç adam, “Meme ucuma yakın bir bölgede kanama olduğunu gördüm. Meme kanseri teşhisi kondu, cerrahi müdahaleyle memem alındı. Kadınlarda görülüyor, biz düşük bir ihtimalle meme kanseri oluyoruz ama daha ciddi oluyor” derken operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Akıncı ise, "Kadınlar nasıl meme kanseri oluyorsa erkeklerde de meme kanseri olabileceğini hiçbir zaman unutmamamız lazım, erkeklerde daha agresif çünkü hastalığı kendilerine konduramamaktalar, kontroller çok önemli" dedi.

Adıyaman’da yaşayan 32 yaşındaki eczacı E. A. iddiaya göre, bir süre önce meme ucuna yakın bir noktada kanama olduğunu fark ederek doktora başvurdu, çeşitli testler yapıldı. İşlemlerin ardından kardeşlerinin yaşadığı İstanbul’a gelen genç adam, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Meme kanseri teşhisi konulan genç adam için değerlendirmeler sonucu ameliyat kararı verildi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Muzaffer Akıncı ve ekibinin yaptığı operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyatta sağ memesi alınan genç adam, taburcu edilirken çeşitli tedavilerinin devam edeceği öğrenildi. Doç. Dr. Muzaffer Akıncı da Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda erken tanı ve doğru teşhisin önemine dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meme kanserinin kadınlarda birinci sıraya yükseldiğini ifade ederek kontrolün önemine dikkat çekmişti. Doç. Dr. Akıncı da meme kanserinin sıklıkla kadınlarda görülmesi nedeniyle erkeklerde göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Genç adam ise hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

“Meme ucumu sıktığımda kanama dışarı aktı”

Meme ucundan gelen sıvıdan şüphelenerek doktora gittiğini anlatan 32 yaşında eczacı E. A., “Üstümü değişirken farkına vardım, meme ucuma yakın bir bölgede hafif bir kanama olduğunu gördüm. Sonra meme ucumu sıktığımda kanama dışarı aktı. Orada bir kitle olduğunu hissettim. Sonra kardeşlerim de burada olduğu için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldim. Meme kanseri teşhisi kondu, sonrasında cerrahi müdahale yapıldı. Memenin hepsi alındı, patoloji sonucundan sonra onkolojik tedavi devam edecek. Kadınlar da görülüyor da erkekler de görülünce de daha kötü huylu olabiliyor. Eğer memelerinde böyle bir kitle varsa çekinmeden direkt en yakın sağlık kuruluşlarına başvursunlar, biz evet düşük bir ihtimalle meme kanseri oluyoruz ama bizimkiler daha ciddi oluyor” dedi.

“Erkeklerde meme kanseri kadınlara göre daha agresif ”

Meme kanserinin kadın hastalığı olarak düşünülmesi nedeniyle erkeklerde daha geç başvuru olabildiğini aktaran Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Muzaffer Akıncı şöyle konuştu: “Meme kanseri hanımlarda en sık görülen kanserlerin başında geliyor biz ortalama 9 hanımda 1 meme kanseri görmekteyiz. Ailesel etkinliği, yatkınlığı olan, bazı genetik testleri pozitif olan hastalarda bu oran daha da artıyor. Örneğin; annelerinde, teyzelerinde, halasında meme kanseri olan kişilerde. Halkı bilinçlendirmek, bu konuda dikkat çekmek amacıyla her yıl ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak sosyal, yazılı, görsel medyada lanse edilmektedir. Meme kanseri sırf hanımlara has bir hastalık değil, nadir de olsa erkeklerde görülmekte. Genellikle hanımlara göre daha ileri yaşlarda 50-60 yaşından sonra görülmekte ve hanımlardaki meme kanserine göre daha agresif seyretmekte. Niye agresif, erkekler daha çok hekimlere müracaatta biraz sıkıntı yaşamakta, hastalığı kendine konduramamakta, geç müracaat etmeleri, tarama yaptırmamaları nedeniyle. Hanımlar sıklıkla meme şikayetleri dolayısıyla doktora sık gittikleri için tanısı biraz daha kolay olmakta. Erkek meme kanseri bu nedenle bize gecikmiş olarak gelmekte”

“Kontrollerini yaptırmaları çok önemli”

Kişilerin elle muayeneyi öğrenmeleri gerektiğini ve kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini aktaran Doç. Dr. Muzaffer Akıncı, “Sert bir nodüler kitlesi vardı, tanı da meme kanseriydi, koltukaltlarından lenf nodlarından örnekleme yaptık. Erkeklerde genellikle memenin komple alınması ameliyatı uygulanıyor, kadınlardaki gibi parsiyel mastektomi çok nadir koşullarda yapılır. Pet’inde, taramalarında meme başı dışında herhangi bir yerde yayılım görmedik. Bu yönden de çok şanslı, güzel, başarılı da bir ameliyat oldu. Bundan sonra onkoloji tedavisine devam edecek ama kadınlar nasıl meme kanseri oluyorsa erkeklerde de meme kanseri olabileceğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu konuda da halkın daha bilinçli davranması, ellerine gelen bir kitle olduğu zaman hemen hekime müracaat etmelerini öneriyoruz. Bu konuda hakikaten Bakanlığımız olarak da çok yol aldık. Gelişmiş cihazlarla hastaneler donanımlı, hastalar bu konuda çok derece bilinçlendiriliyor. Normal kontrollerini yaptırmaları, 40 yaşını geçenlerde muhakkak mamografi, ultrasonografide tarama yaptırmalarını bütün dünyada olduğu gibi bizde öneriyoruz” diye konuştu.