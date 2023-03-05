AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 25-17, 25-21, 23-25, 25-23’lik setlerle 3-1 kazandı ve ligdeki 14. galibiyetini alarak 40 puanla 3. sırada yer aldı. Galatasaray HDI Sigorta ise 8 mağlubiyet ile 34 puanla 5. sırada kaldı.

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