ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka yarın karşı karşıya gelecek.

ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş yarın saat 16.00’da Şanlıurfa’daki 11 Nisan Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji’ni 87-56, yarı finalde de Galatasaray’ı 89-74 yenerek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar ise çeyrek finalde A. Efes’i 85-80, yarı finalde de Mersinspor’u 83-63’lük skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Finalde 2. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde 2. kez rakip olacak. İki takım daha önce 13 Şubat 2011 tarihinde Kayseri’deki karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler parkeden 81-72’lik skorla galip ayrılmıştı.

Türkiye Kupası’nı bugüne kadar Fenerbahçe 8, Beşiktaş da 1 kez kazandı.