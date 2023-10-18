Erkekler FIBA Europe Cup D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Çekya ekibi ERA Nymburg’a 89-88 mağlup oldu.
Hakemler: Lukasz Jankowski, Balazs Meszaros, Ilias Karpanos
Bahçeşehir Koleji: Bouteille 22, Muhammed Baygül 6, Boutsiele 25, Cavanaugh 7, Scrubb 20, Egemen Güven 4, Arca Tuluoğlu 4, Ahmet Yılmaz
Başantrenör: Sinan Atalay
ERA Nymburg: Kriz 15, Bohacik 8, Gordon 26, Sehnal 2, Svejcar 12, Bell 12, Collins 4, Kovar 5, Mathon 2, Rylich 3
Başantrenör: Roberts Stelmahers
1. Periyot: 23-20 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 43-47 (Nymburg lehine)
3. Periyot: 70-63 (Bahçeşehir Koleji lehine)