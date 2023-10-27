Seyitgazililer Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği Lokali’nde ayda 2 gün kadınlara hizmet verilmeye başlandı.

Dernek Başkanı Emrah Sur, kuruluşlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır; Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır” mottosu ile yola çıktıklarını anlattı. Sur, "Bu doğrultuda derneğimiz dün gece kadınlarımıza hizmet verdi. Kadın üyelerimizin yoğun katılımıyla lokalimizde toplandık. Sadece evlerimizin değil hayatlarımızın neşesi, düzeni olan kadınlarımız bizler de varız, buradayız dediler ve düşüncelerini, taleplerini bizlerle paylaştılar. İlk adım olarak; ayda iki perşembe lokalimiz kadınlarımızın hizmetinde olacak." dedi.