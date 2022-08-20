Eskişehir Basketbol İl Temsilcisi İhsan Küçükaycan, Eskişehir’de basketbol branşını tekrar canlandırabilmek için hem kız hem de erkek U10, U11 ve U12 Kategorileri’ne yönelik projeler yürüttüklerini ifade ederek “Bu sezon Erkekler Cumhurbaşkanlığı Basketbol Kupası Finali’nin burada oynanması için resmi girişimlerde bulundum” dedi.

Eskişehir Basketbol İl Temsilcisi İhsan Küçükaycan, Eskişehir’de basketbol branşını tekrar canlandırabilmek için hem kız hem de erkek U10, U11 ve U12 Kategorileri’ne yönelik projeler yürüttüklerini ifade ederek “Bu sezon Erkekler Cumhurbaşkanlığı Basketbol Kupası Finali’nin burada oynanması için resmi girişimlerde bulundum” dedi.

Küçükaycan, müsabakanın tam tarihinin henüz netleşmediğini ve bu sezon olmasa bile gelecek sezon için taleplerinin devam edeceğini bildirdi. 2018’de kapanan Eskişehir Basket Spor Kulübü ile kentte bu branşın bir kısır döngüye girdiğini vurgulayan eski baksetbol hakemi ve gözlemcisi İhsan Küçükaycan, “Basketbol Süper Ligi’ne yakışacak bir takım oluşturmak için İl Spor Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası’nı Eskişehir’de oynatmak istiyoruz”

Eskişehir’de mücadele eden hem kız hem de erkek basketbol altyapı takımlarının bu sezon Türkiye Finalleri’nde oynadıklarına dikkat çeken Temsilci Küçükaycan, “Eskişehir basketbolunu tekrar diriltebilmek için özellikle altyapı projelerine ağırlık veriyoruz. Ayrıca bu yıl U16 ve U18 gruplarının finalleri başta olmak üzere Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası final müsabakalarını da Eskişehir’e taşıma gayretindeyiz” dedi.

“Umudumuz Eskişehirli gençlerdir”

“U10 Erkek Basketbol Ligi’nde 11’e yakın takım çıkardık” diyen Küçükaycan, “U10, U11 ve U12 Kategorileri’nde hem erkek hem de kızlarda olmak üzere bu sene toplam 850 sporcuya başarı belgesi verdik. Eskişehir için harika bir rakama imza attık. Tabii ki İstanbul ve İzmir’in sayılarına uluşamasak da en azından göz kırptık. Kentin basketbolu adına pandemiden bu yana belirttiğim kategorilerde büyük bir beklentiye girdik. Umudumuz gençlerdir. Yine bu sene U16 ve U20 Türkiye Basketbol Milli Takımı’na Ufuk Tan Ertan’ı ve Ali Yiğit Yılmaz’ı verdik. Eskişehirli gençlerimizi yetiştirip millileştirmek bize onurlandırıyor” dedi.