BİLECİK(İHA) – Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Türkiye kanser istatistikleri raporuna göre, Türkiye’de erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseri olduğunu söyleyerek, "Tütün kullanımı azalırsa akciğer kanseri görülme sıklığı da azalmaktadır" dedi.

İl Müdürü Damkacı; akciğer kanserine neden olan temel sebepleri ele alarak Türkiye kanser istatistikleri raporuna göre değerlendirmelerde bulundu. Akciğer Kanserine farkındalık için yaptığı konuşmada dünya çapında çok sayıda ölüme neden olan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Damkacı "Dünya Sağlık Teşkilatı (DST), 2020 kanser görülme sıklığı ve ölüm oranı tahminlerine göre, dünya genelinde erkekler arasında en sık görülen kanser türü akciğer kanseri iken kadınlarda 3’üncü sırada yer alıyor. Türkiye kanser istatistikleri raporuna göre, Türkiye’de erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseri iken kadınlarda akciğer kanseri 5’inci sırada yer almaktadır. Ülkemizde erkeklerde tütüne bağlı kanserler önemini korumaya devam etmektedir." dedi.

‘’Tütün kullanımı azalırsa akciğer kanseri görülme sıklığı da azalmaktadır’’

Damkacı açıklamasının devamında, "Ancak son yıllarda kadınlarda da akciğer kanseri görülme sıklığında artış söz konusudur. Hastalık 40 yaş üstü bireylerde daha sık görülmektedir ve genellikle ileri evrelerde teşhis edilmektedir. Pek çok toplum için bu kanser türünden sorumlu en önemli etken tütün kullanımıdır. Nitekim tütün tüketimindeki azalmayla akciğer kanseri görülme sıklığı da azalmaktadır. Türkiye’de görülen akciğer kanserlerinin yüzde 90’ı sigara kullanımına bağlı ortaya çıkıyor. Etkin bir tütün kontrolü sağlandığında akciğer kanserleri dahil olmak üzere tütün kullanımına bağlı her yıl yaklaşık 110 bin ölüm önlenebilir. Bu doğrultuda, tüm dünyada başarı örneği olarak öne çıkan ’Ulusal Tütün Kontrol Programımız’ ile toplumdaki tüm bireylerin, tütün ürünlerinin sağlık, ekonomik, çevresel ve sosyal zararlarından korunması hedefleniyor" dedi.

İl Müdürü Damkacı, ayrıca akciğer kanserinin tedavisinin cerrahi, hedefe yönelik tedaviler, radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi gibi farklı seçenekleri içerdiğini belirtti.