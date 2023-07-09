Kilis’te Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında 35 kiloda Türkiye 1.’si olan Suriyeli depremzede öğrenci, babasıyla birlikte çobanlık yaparak turnuvalara hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il içinde yer alan Kilis’te yaşayan 14 yaşındaki depremzede Suriyeli Emine Ahmed, büyük başarılara imza attı. 302 sporcunun katıldığı 11-13 Haziran’da Kayseri’de yapılan Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Emine Ahmed 35 kiloda sağ kolda Kilis şampiyonu olurken, Karaman’da düzenlenen bilek güreşi turnuvasında bölge şampiyonu ve Kayseri’de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda ise Türkiye şampiyonu oldu. Deprem öncesi günde 7-8 saat boyunca antrenman yapan Emine Ahmed, depremde yıkılan evleri nedeniyle çadırda kalırken, antrenmanlarını ise sabah babasıyla birlikte çobanlık yaparak, öğlen okulda, akşam ise ailesiyle birlikte yaparak hazırlanan Emine Ahmed, Kilis il birinciliği, bölge birinciliği ve Türkiye birinciliği derecelerini elde etti.

‘‘Kızımın şampiyon olduğunu öğrendim hıçkıra, hıçkıra ağladım’’

Suriye’deki savaştan kaçıp Türkiye’ye geldiklerini dile getiren yabancı uyruklu Döne Ahmed, ‘‘Suriye’de savaş oldu, kızlarımı aldım Türkiye’ye geldim. Çok şükür bu köydekiler bana ve çocuklarıma kapılarını açtılar. İlk çocuğum Emine oldu akrabalarım, komşularım bana çok baskı gösterdiler, neden erkek olmadı diye; sesim çıkmadı, içime attım, moralim bozuldu ama sessiz kalmayı tercih ettim. Savaş çıktı sokakta kaldık, deprem oldu çadırda kaldık, ama yine de kızım Emine benim hem oğlum hem kızım. Öğretmeni Erdem hoca bilek güreşi sporlarına katılması için benimle konuştu kızım şampiyon oldu Allah razı olsun ondan. Akrabalarım bana hep, ‘kızdan bir şey çıkmaz kızı ya işe koyacaksın yada evlendireceksin’ dedi. Ama benim kızım hem işe hem okula hem de evde bana yardım etti. Çok şükür akrabalarıma karşı kafamı yukarıya kaldırdı, boynum hep dik kaldı. Kızımın şampiyon olduğunu öğrendiğimde sevinçten havalara uçtum. Erkek değil de kız çocuğu dünyaya getirdim diye sahip çıkmayan akrabalarım çoğu aradı ne oldu Emine şampiyon oldu mu diye sordular bende onlara dua edin kızım şampiyon oldu dedim sevinçten oturdum ağladım. Herkes bana kızdan bir şey olmaz dedi erkek çocuk dünyaya getir diye ama benim kızım erkek gibi hem çalışıyor hem okuyor hem de bilek güreşinde şampiyon oldu’’ dedi.

‘‘Erkek çocuğum yok ama şampiyon kızım var’’

Köyde gezerken başının dik olmasını kızına borçlu kılan Sami Ahmed, ‘‘Erkek çocuğum yok ama yine de gururluyum Allah’ım bana Emine gibi kız çocuğu nasip ettiği için. Benim başımı dik tuttu bizi gururlandırdı. Kızıma her türlü desteği verdik allahın izniyle gerektiği zaman temizlik yaptım ekmeğimizi çobanlık yaparak kazanıyorum çok şükür. İster manevi ister maddi biz ailecek kızımızın arkasındayız. Erkek çocuğum yok diye yakınlarım bizi dışladı ama olsun şampiyon bir kızım var’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Suriye’de savaştan kaçtı, bilek güreşinde Türkiye’de şampiyonu oldu

Sabah tarlada, öğlen okulda, akşamda evde şampiyonluğa hazırlanan Emine Ahmed, ‘‘Hocam bilek güreşlerinde maçlara çıkmam için beni seçti. Sabahları tarlada çalışarak öğlen okulda akşamda evde çalışarak turnuvalara hazırlandım ve Türkiye şampiyonluğuna hazırlandım. 7 kız kardeşin en büyüğü benim ‘annemin erkek çocuğu yok ama şampiyon bir kızı var’ babamdan sonra erkek olarak evde ben kendimi görüyorum. Kız olmama rağmen erkek sporuna girdim erkeklerle maçlara katıldım. Öğretmenim arkamda durduğu için bende kendime güvendim ve zorlandığım zaman öğretmenimin arkamda durduğunu aklıma getirdim ve sonunda Türkiye şampiyonluğuna gittim Türkiye şampiyonu oldum. Akrabalarım sıkıştırsa da yapamazsın edemezsin erkek sporu gibi kelimelerle bana gelseler de yapacağım, çalışacağım daha yüksek başarılara elde etmeye gideceğim’’ ifadelerini kullandı.

Antrenmanlara devam ediyor

Bilek güreşi seçmelerinde 3 sporcu keşfetmesinin ardından şampiyonluğa kadar durmadan devam ettiklerini dile getiren Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Çelik, "Branşım olan bilek güreşi sporunda seçmeler yapıp 3 sporcu keşfettim. Bunlar biri de Emine Ahmed. Emine hayatımda gördüğüm en inatçı en mücadeleci sporculardan biri. Emine’nin annesinin şu sözü beni çok etkiledi ‘7 kızım var bir oğlum yok şampiyon ve güçlü bir kızım olur mu’ Emine bu söz doğrultusunda mücadele etti pes etmedi şampiyon oldu. Depremde evi yıkıldı çadırda kaldı evsiz kaldı babasıyla birlikte çobanlık yapıp Kilis Şampiyonu, Bölge Şampiyonu ve Türkiye Şampiyonu oldu. Emine’ye inanıyor ve güveniyorum sıradaki hedefi Avrupa şampiyonluğu. Suriye’deki savaştaki korkularını yenip Türkiye’de bilek güreşinde şampiyon oldu’’ diye konuştu.