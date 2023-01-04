Şanlıurfa’da sokakta erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Biri kadın 3 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’da sokakta erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Biri kadın 3 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde sokakta bıçaklanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Veysi Doğan’ın (26) ölümüyle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede, Doğan’ın otomobildeki biri kadın, 2 kişi ile tartıştığı ve ardından bıçaklandığı belirlendi. Şüphelilerin, Mehmet Veysi Doğan’ın, barışmak için yanına gelen kız arkadaşı Berivan Y. ve Mehmet O. Olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Berivan Y. ile Mehmet O. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle Berivan Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet O. ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.