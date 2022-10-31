Bölgeye gelen polis ekipleri, N.S. ile Ş.T.’yi emniyete götürdü. Emniyette ifade veren N.S.’nin “düştüm” diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Şehit Kerim Mahallesi 3427 sokakta Ş.T.’nin, yanındaki kadın arkadaşı N.S.’yi yumrukladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Erkek arkadaşından aldığı darbeler sonucunda N.S. sendeledi. Çevredeki vatandaşlar, N.S.’ye yardım ederken, durumu da polise bildirdi.

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