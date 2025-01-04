Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Ankaragücü’nü tebrik ediyorum, fazla söyleyecek bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz, hatalarımızdan ders çıkartacağız. Kırılma anları başımıza iş açıyor” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sözeri, “Baktığımız zaman anlık hatamızla yediğimiz gol başımıza iş açtı. Detaylara kadar çalışıyoruz ama taç atışından yediğimiz golle 1-0 öne geçti Ankaragücü. Kemal hoca yeni geldi. İştahlı, arzulu bir Ankaragücü vardı ama oyun ortada gidiyordu. Hatta bizim biraz daha üstünlüğünüz vardı. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonlar var, iptal eden gollerimiz var, biraz daha şanslı olsak VAR’a giden iptal edilen gollerin çok az farkla ofsayt olduğunu söylüyorlar, izlemedim ben. Futbolcularıma devre arasında söylenecek fazla bir şey yoktu. İyi direnç verdik, iyi oynadık, sabırla oynadık, disiplinli oynadık. Çok pozisyon vermedik ama nihayetinde geriye düştükten sonra tabii hamlelerimiz oldu. Üçlü formasyona döndük ama bazı oyuncularımız sakat olarak oynamadı. Bazı oyuncularımızın sakat olmaları ister istemez performansımızı etkiliyor. Tabii oyuncularımıza şunu söyledik; nasıl dört tane üst üste maç kazandılarsa iki kere üst üste mağlup oldular. O oyuncular da bizim oyuncularımız, bu oyuncular da bizim oyuncularımız. Panik yapmadan derslerimize iyi çalışarak bu hatalarımızdan dersler çıkararak tekrar lige devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir Kocaelispor maçı var. Sahamızda oynayacağız. Dolayısıyla Ankaragücü’nü tebrik ediyorum fazla söyleyecek bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz, hatalarımızdan ders çıkartacağız. Kırılma anları başımıza iş açıyor” diye konuştu.