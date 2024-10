İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, göreve geldikten sonra ikinci ziyaretini Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’e yaptı. Önceki dönem başkanı Celil Anık ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı görüşmede, Erkan Özkan ve Mehmet Yiğiner esnafın sorunlarını ele alarak çözüm önerilerini değerlendirdi. Toplantıda, korsan taşımacılıkla mücadelede ortak stratejiler geliştirilmesi ve ticari araç alımlarında ÖTV yükünün hafifletilmesine yönelik çözüm yolları da görüşüldü.

Önceden planlanmış olan bu ziyaret, yaşanan hain TUSAŞ terör saldırısının acısının taze olduğu bir atmosferde yapıldı. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar ve meslektaşlar için duyulan derin üzüntü, her iki tarafın da mesajlarında hissedildi. Erkan Özkan, bu anlamlı ziyaret esnasında, yönetim olarak şehitler için dua ettiklerini ve acıyı paylaştıklarını belirtti. Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Özkan, "Göreve başladıktan sonra yönetim kurulumuzla birlikte TŞOF Genel Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner’e nezaket ziyaretinde bulunduk. Görüşmemizde, esnafımızın yaşadığı sorunları ele alarak çözüm yolları üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdik. Sayın Yiğiner, federasyon olarak her zaman İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının yanında olduklarını ve esnafımızın haklarını savunma noktasında bize her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Bu güçlü iş birliği, esnafımızın geleceği açısından bizlere umut verdi. Ayrıca, hain TUSAŞ terör saldırısında hayatını kaybeden meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız için dualar ettik, ruhlarına Fatiha okuduk. Sayın Yiğiner’in içten karşılaması ve misafirperverliği için kendisine şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Erkan Özkan, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak, her zaman esnafın yanında duracaklarını ve sorunlara çözüm üretmek için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ise, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının yeni başkanı Erkan Özkan ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odamızın yeni Başkanı Erkan Özkan, önceki Başkan Celil Anık ve yönetim ile denetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti TŞOF’da ağırladık. Kendilerinin hayırlı olsun dilekleri ve ulaşım esnafımızla ilgili konular üzerine gerçekleştirdiğimiz nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ziyaretleri sırasında ilettikleri hediyeler ve temenniler için de ayrıca minnettarım. Erkan ve Celil Başkanlarımız ile yöneticilerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”

Yiğiner, ulaşım esnafının sorunlarının çözümü için iş birliğine açık olduklarını ve federasyon olarak her zaman esnafın yanında olacaklarını belirtti.

Ortak çalışmalar için adım atıldı

Görüşmede, İzmir’deki ulaşım esnafının ihtiyaçları ve sektördeki mevcut zorluklara karşı atılacak adımlar ele alınırken, TŞOF ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası arasında iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı. Her iki taraf da, esnafın haklarını korumak ve sektörel sorunları çözmek için birlikte hareket edeceklerini vurguladı.