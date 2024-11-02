İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeni başkanı Erkan Özkan, göreve gelmesinin ardından katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Özkan; İzmir şoför esnafının sorunlarını, sektördeki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik hedeflerini dile getirdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeni başkanı Erkan Özkan, göreve gelmesinin ardından ilk televizyon programına katıldı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Televizyonu, İEOSB TV’de yayınlanan "Başkanlar Konuşuyor" programında, Erkan Özkan İzmir şoför esnafının sorunlarını, sektördeki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik hedeflerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta görevinden istifa eden Celil Anık’ın ardından, uzun yıllardır yönetim kadrosunda yer alan ve başkan vekilliği görevini üstlenmiş olan Erkan Özkan, yönetim kurulunun oy birliğiyle başkanlığa atandı. Anık’ın istifa nedenini açıklayan Erkan Özkan, geçmişte yapılan bir usul hatasından dolayı devam eden dava sürecinin oda imajına zarar vermemesi adına böyle bir karar alındığını belirtti. Anık’ın, sadece İzmir’de değil tüm Türkiye’de taksi camiasında saygı gören bir isim olduğunu vurgulayan Erkan Özkan, "Anık, Türkiye’de birçok ilke imza atan bir başkan olarak tanınıyor. Kendisi, yılların bilgi ve deneyimiyle her zaman yanımızda olacak" dedi.

"En Taksi uygulaması, İzmir taksi sektöründe dijitalleşmenin bir parçasıydı"

Başlatılan yeni uygulamalar hakkında da açıklamalarda bulunan Özkan, "2018 yılında İzmir’de başlatılan ve Türkiye’de ilk olarak İzmir’de hayata geçirilen En Taksi uygulaması, İzmir taksi sektöründe dijitalleşmenin bir parçasıydı. Ancak, taksi kameralarının fiyatlarının artması ve uygulamanın yaşadığı teknik aksaklıklar nedeniyle bu iş birliği sona erdirildi ve yeni bir çözüm olarak Pars firması ile anlaşma yapıldı. Pars firması, taksimetrelerin ücretsiz olarak değiştirilmesini sağlayarak, İzmir şoför esnafının maliyet yükünü hafifletti. İzmir Şoförler Odası, esnafın güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmaları hızlandırarak güvenli ulaşımı ön planda tutmayı amaçlıyor. Erkan Özkan, İzmir halkının güvenle seyahat etmesi için bu güvenlik sistemlerinin önemine dikkat çekti ve tüm taksilerin dijital izleme sistemine entegre edildi" diye konuştu.

"Araçların Yenilenmesi İçin Destek Gerekli"

Taksi esnafının araçlarını yenileme konusunda yaşadığı finansal sıkıntılara dikkat çeken Özkan, "Yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları nedeniyle taksiler yenilenemiyor. Araçların ekonomik ömrünü tamamladığını, fakat esnafın ÖTV indirimi olmadan yeni araç almasının çok zor olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin taksi yaş sınırını esneterek esnafa destek olduğunu belirten Erkan Özkan, "ÖTV indirimi, yalnızca İzmir için değil, tüm Türkiye’deki taksiler için hayati önem taşıyor. Daha güvenli, konforlu ve güncel araçlarla hizmet vermek, hem esnaf hem de vatandaş için gerekli" dedi.

ÖTV indirimiyle taksi sektörünün yenilenmesinin, hem yolcuların konforunu hem de güvenliğini artıracağını belirten Erkan Özkan, hükümetten bu konuda bir destek beklediklerini yineledi.

Erkan Özkan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel teşekkür ve ÖTV indirimi çağrısı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeni başkanı Erkan Özkan, taksi esnafının sorunları, sektördeki son gelişmeler ve çözüm önerilerine değinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özellikle teşekkür etti. Erkan Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ÖTV konusunda geçmiş yıllarda verdiği desteği ve bu konudaki hassasiyetini hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa verdiği desteğin, taksi esnafı olarak her zaman farkındayız. Geçmişte sağladığı ÖTV muafiyeti, taksi sektörüne ciddi bir nefes aldırmıştı” dedi.

Erkan Özkan, mevcut araçların ekonomik ömürlerini tamamladığını ancak yüksek ÖTV oranları nedeniyle esnafın yeni araçlara erişiminin zorlaştığını ifade ederek, taksilerin yenilenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kez daha destek beklediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız, esnafın dertlerini her zaman dinlemiş ve çözüm üretmekte öncülük etmiştir. Bizler, taksi esnafı olarak onun verdiği sözün arkasında olacağına ve ÖTV konusunda esnafa bir kez daha destek sağlayarak sektörümüzü yeniden güçlendireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Erkan Özkan, daha güvenli ve konforlu bir taksi hizmeti sunmak için araçların yenilenmesinin önemini vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esnafın yanında olacağından şüphe duymadıklarını ifade ederek, "Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a taksi esnafı olarak özel bir teşekkür sunmak istiyorum. Esnafa ve vatandaşlarımıza verdiği değer bizleri motive etmekte ve güçlendirmektedir" dedi.