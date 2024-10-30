Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Tüm Emlak Danışmanları Birliği’nin (TEDB) tanıtım lansmanı ve ilk çalıştayında Erkan Büyükarslan, Eskişehir İl Başkanı olarak seçildi.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ederek, mozoleye çelenk bıraktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından lansman ve çalıştay için bir araya gelindi. Lansmanda konuşma gerçekleştiren Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, misyonlarının yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek olmadığına dikkati çekerek, “Biz geleceği şekillendiriyoruz” dedi.

"Cumhurbaşkanımızın mesleğimize gösterdiği ilgi ve hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum"

Konuşmasının başında 23 Ekim’de TUSAŞ’a gerçekleştirilen saldırıya değinen TEDB Başkanı Hakan Akçam, “Çarşamba günü Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ’a gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Şehit olan 5 vatan evladımıza Allah’tan rahmet, yaralanan 22 gazimize acil şifalar diliyorum. Tüm Emlak Danışmanları Birliği, sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 18 Eylül 2024 tarih ve 8973 sayılı kararıyla 3335 sayılı ’Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunu’nun 1’inci maddesi gereğince faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesleğimize gösterdiği ilgi ve hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyor, zatı allerine kıymetli bir alkış istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de gayrimenkul sektörünü sıfırdan inşa ediyor, dünyaya yeni bir model sunuyoruz"

Başkan Akçam, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bizler yalnızca bir meslek örgütü değiliz. Bizler geleceği şekillendiren, sektörü yeniden tanımlayan bir güç merkeziyiz. Birliğimizin kuruluşu, 18 Eylül 2024’te resmiyet kazandı geçmişimiz tarih kadar eski, vizyonumuz ise zamanın ötesindedir. Türkiye’de gayrimenkul sektörünü sıfırdan inşa ediyor, dünyaya yeni bir model sunuyoruz. Amacımız; sınırları çizilmiş bir alanda faaliyet gösteren değil, standartları yeniden oluşturan bir güç olmaktır. Yeni normlar koyarak başta gayrimenkul danışmanlığı mesleğini yeniden tanımlıyoruz. Sektörün işleyişini yeniden dizayn ediyor, gayrimenkul danışmanlığı mesleğini lokal olmaktan çıkarıyoruz. Küresel perspektifte faaliyet gösteren bir meslek olarak görüyoruz."

Emlak sektöründeki yenilikler, yapılacak düzenlemeler ve sorunlar masaya yatırıldığı çalıştaya Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, Türkiye Parlamenter Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, eski Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Çoşkun, üst düzey yöneticiler, çok sayıda akademisyen ve milletvekilleri katılım sağladı.