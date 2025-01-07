Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Doğan Erkal, Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre obez insan sayısı bakımından Avrupa’da birinci sırada yer aldığını söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Doğan Erkal, artan obezite sorununa dikkat çekti. Türkiye’nin, Avrupa’da kadın obez oranı ile erkek obez oranı farkının en yüksek olduğu ülke olduğunu söyleyen Erkal, "Dünyada 1 milyardan fazla obez insan var. Obezite, çağımızın küresel hastalığı haline geldi. Obezite, dünyada sigaradan sonra önüne geçilebilir ölüm nedenleri arasında ikinci sırada. Birçok nedene bağlı olarak da gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Erkal, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, hormonal ve metabolik etmenler, genetik yatkınlık, nörojenik bozukluklar, sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulamak, çok sayıda doğum yapmak gibi durumların, obezitenin nedenlerinin başında geldiğini dile getirdi.

"En etkili yöntem obezite cerrahisi"

Erkal, tüp mide ameliyatının şu an modern obezite cerrahisi uygulamaları arasında en etkili ve sık tercih edilen yöntem olduğunu belirterek, "Bunun sebebi olarak ameliyatın uygulama kolaylığı, yüksek başarı oranlarının olması ve kalıcı kilo kaybı sağlamadaki etkinliğidir. Çağımızda obezite ile mücadelede önemli bir çözüm olarak öne çıkmıştır. Tüp mide ameliyatı, uygun görülen hastalar için yaşam kalitesini artırmayı, sağlıklı bir şekilde kilo kaybı sağlamayı ve obeziteye bağlı gelişen tip 2 şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp damar hastalıkları, uyku apnesi ve eklem hastalıkları gibi birçok sağlık problemlerini azaltmayı hedeflemektedir" diye konuştu.

Erkal, tüp mide ameliyatı öncesinde gerçekleştirilen kapsamlı tıbbi değerlendirme ve testlerin sonuçlarına göre ameliyatı planlandıklarını söyledi. Hastaları, bu süreçte operasyonun detayları, muhtemel riskler ve ameliyat sonrası yaşam tarzı değişiklikleri hakkında bilgilendirdiklerini belirten Erkal, şöyle devam etti:

"Tüp mide ameliyatında midenin yaklaşık yüzde 80’i cerrahi olarak çıkarılmaktadır, ancak asıl önemli olan midenin fundus denilen açlık hormonu (ghrelin) salgılanan kısmının tamamen çıkartılmasıdır. Bu sayede hastalar çok daha küçük porsiyonlarla doygunluk hissi yaşamakta ve aşırı yemek yeme alışkanlıklarından uzaklaşmaktadır. Mide balonu ve mide botoksu işlemleri tüp mide ameliyatının alternatifi değildir. Ancak yaklaşık 15-20 kilo fazlası olan, diyet uygulamayan hastalarda diyet uygulama konusunda destek olunmalıdır."