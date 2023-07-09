Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği (ERKADIN) Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Çomaklı’dan Yeşil Sol Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın konuşmasına tepki gösterdi.

Çomaklı “Erzurum geçmişte Ermenilerindi” diyen Meral Beştaş’ın oldukça talihsiz ve cahilce ama bilinçli ve kasıtlı bir açıklama yaptığını belirterek “ Yeşil Sol Partisinin Milletvekili belki siz bizi, biz de sizi tanımıyoruz. Ama olsun. Öğrenir dedik ve Erzurum vekili oldu belki o da bir işe yarar zannettik. Güney ilçelerimizin tercihi ile vekil seçilen fakat yaşadığımız coğrafyadan bihaber olan bu arkadaş, öğrenmek, hizmet etmek niyeti ile değil “nasıl böler-parçalarım” düşüncesi ile aklına geleni ve ona öğretileni konuşmakla görevli biri olarak karşımıza çıktı. Güney ilçelerimizin, adıyla sanıyla bizim Kürtlerin al bayrağın altında yaşayan Kürt kökenli Türk vatandaşları olduğunu bilmiyor, o yüzden ait olduğu kendi camiasıyla bizimkileri karıştırıyor. Elhamdülillah Müslüman’ız, hamdolsun Kürdüyle, Türküyle, lazıyla Çerkez’iyle Türk’üz, adımız Türk, şanımız Türk, türkülerimiz Türk. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün buyurduğu gibi "Benim hayattaki yegâne servetim Türklükten başka bir şey değildir. Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür, ebediyen Türk kalacaktır." Bu vecizeden anlaşılacağı üzere biz Türk’üz ve bizim geçmişimizle geleceğimiz arasında kimseye ödeyecek diyetimiz yoktur. Çünkü Osmanlı toprakları üzerinde bir "Ermeni Eyaleti" veya bir "Ermeni Vilayeti" yoktu, hiç olmamıştı. Ermeniler, Anadolu’da yaşadıkları uzun zaman içerisinde hiçbir zaman bağımsız olamamışlar, mütemadiyen himaye altında yaşamışlardır.” dedi.

Erzurum Girişimci kadınlar Derneği olarak Beştaş’a vekili olduğu şehrin dokusunu iyi öğrenmesini tavsiye ettiklerini belirten Çomaklı, “Aldığınız oylara bakarak memleket meselelerini konuşun, derde derman olmaya çalışın , ayaklara bağ olacak konulara girip kasıtlı konuşmalar yaparak , algı oluşturup, provokatör söylemlere girmeyin Size son ve samimi tavsiyem bizim her bir ferdimizi ait olduğunuz camiayla karıştırmayın. Bu toprakların altı da üstü de Türk’tür, ebediyete kadar Türk kalacaktır, kimse heveslenmesin” diye konuştu.