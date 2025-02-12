DÜZCE (İHA) – Düzce’de eriyen karların köylerde taşkına sebebiyet vermemesi için ekipler yoğun çalışma sürdürüyor.

Düzce’de geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışının ardından şehir genelinde karlar erimeye başladı. Özellikle köylerde eriyen karların taşkınlara sebebiyet vermemesi için Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince köy içlerinde kanal temizlik çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede Pırpır Köyü’nde dolan ve taşma riski ile karşı karşıya kalan kanallar ekiplerin çalışması ile temizlendi.

Su taşkınlarını önlemek ve alt yapılarını güçlendirmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.