Tuncelili milli sporcu Erivan Barut, Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonasında, şampiyon oldu.

Tuncelili milli sporcu Erivan Barut, Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonasında, şampiyon oldu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erivan’la bir kez daha gururlandık. Teşekkür ediyoruz bizim güzel yüzlü, çelik bilekli kızımız. 25-30 Eylül tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil eden Tuncelili Milli Sporcumuz Erivan Barut Ukraynalı rakibini yenerek dünya şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyoruz" denildi.