Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, Samsun genelinde 81 şehit polis ailesinin ve 52 de gazinin ikamet ettiğini söyledi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, Samsun genelinde 81 şehit polis ailesinin ve 52 de gazinin ikamet ettiğini söyledi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 225’incisi yapıldı. İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen mevlitte din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, 9. ay şehitleri Burak Zor, Korhan Ekiz, Alaattin Pergel, Murat Çalışkan, Tuncay Karataş ve tüm şehitlerin yanı sıra gazi polis memuru Remzi Ateş’in ruhuna hediye edildi.

"Samsun genelinde 81 şehit ailemiz ikamet ediyor"

225 aydır devam eden mevlit hakkında konuşan EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, “Bu ay 225. kez şehitlerimizi anma programı için toplandık. 225 aydır her ayın son cumartesi günü aziz şehitlerimizi anıyoruz. Bu ayki şehitlerimiz polis memurları Burak Zor, Korhan Ekiz, Alaattin Pergel, Murat Çalışkan, Tuncay Karataş ve tüm şehitlerimiz için dua edeceğiz. Ayrıca rahmetli gazimiz polis memuru Rahmi Ateş için de dualarımızı edeceğiz. Samsun il merkezinde 54 şehit ailemiz var. İlçelerde de 27 şehit ailemiz olmak üzere toplamda Samsun genelinde 81 şehit ailemiz ikamet ediyor. Ayrıca 52 de gazimiz Samsun’da ikamet ediyor. Rahmetli olan tüm meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Önümüzdeki ay EMŞAV Aydın’da bir çalıştay yapacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimizin sosyal haklarıyla alakalı çalışmalar olacak. Daha önceki kanunlarda bir takım eksiklikler vardı. Eksiklerin çoğu tamamlandı ama eksik konuları Aydın’da görüşeceğiz. EMŞAV, 53 ilde organize oldu. Amacımız 81 ilde tüm şehitlerimizi tek çatı altında toplayıp, onlara hizmet etmektir” dedi.

Programın sonunda davetlilere kıymalı pide, tatlı ve ayran ikram edildi.