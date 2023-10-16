Küresel iklim değişikliğinin etkileri artarken, mevsimler arasındaki geçiş süreleri de her geçen yıl uzamasının sonucu olarak meyve ağaçları zamansız çiçek açmaya ve yılda iki defa meyve vermeye başladı.

Muğla-Aydın il sınırındaki Akçaova Mahallesi Çömlekçi mevkiinde erik ağacı aynı yıl içinde ikinci meyvesini vermeye başladı. 45-50 yıllık Erik ağacının dalları bembeyaz çiçek açarken, bazı çiçekler meyve vermeye başladı.

Doğduğu günden bu yana aynı evde oturduğunu belirten ev sahibi 81 yaşındaki Ahmet Göşmen, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Bahçedeki bazı meyvelerin de kısa süreliğine çiçek açtığını belirten Göşmen, iklim değişikliği sonrası meyvelerin mevsimleri şaşırdığını belirtti.

Bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten Ahmet Göşmen, “Bu yıl birincisini yedik. Bu ikinci çiçek açışı. Erik bunda da olacak. Bugüne kadar böyle çiçek açtığını görmedik daha. Bu sen açtı” dedi.