Türkiye’de henüz hasadına başlanmayan erik, yurt dışından gelerek tezgahlarda yerini alırken, fiyatı ise çeyrek altınla yarışır duruma geldi.

Türkiye’de henüz hasadına başlanmayan erik, yurt dışından gelerek tezgahlarda yerini alırken, fiyatı ise çeyrek altınla yarışır duruma geldi.

İzmir’de yaklaşık 350 çeşit taze ve dondurulmuş meyve sebzeyle tezgahını süsleyen manav Nizami Buran, Türkiye’de henüz hasadına başlanmayan eriği de herkesten önce satışa sundu. Yurt dışından ithal edildikten sonra 70 gramlık paketler halinde satışa sunulan erikler, manav tezgahında paketi 100 liradan alıcı buluyor.

Kilogramı bin 500

Kilogramı yaklaşık bin 500 liradan satılan eriğin fiyatı, ülke genelinde ortalama bin 750 liradan alıcı bulan çeyrek altınla yarışırken, havaların daha da soğumasıyla fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

Yerli erik Türk piyasasına girene kadar fiyatların yüksek olacağını söyleyen manav Nizami Buran, “İlk ürünleri piyasaya sunduk. Şuan Türkiye’de erik üretimi henüz başlamadığı için ihtiyaçları yurtdışından karşılıyoruz. Daha çok hamileler, hastalar ve çocuklar gelip alıyor” dedi.

Yaklaşık 70 gramlık paketler halinde satılan eriklerin 100 liraya satışa sunulduğunu söyleyen Buran, “Sezon değiştikçe fiyat artabilir. Geçen seneye göre üründe sıkıntı var. Uçak kargoları da pahalandı. O yüzden de fiyatlar biraz değişti. Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor. Tezgahta çok bulundurmuyoruz. Talep üzerine getiriyoruz. Fiyatı, yılbaşına doğru daha da yükselir” diye konuştu.