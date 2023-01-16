Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle meyve ağaçları çiçek açtı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle meyve ağaçları çiçek açtı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyretmesi sebebiyle bahçelerdeki bazı meyve ağaçları, çiçek açtı. Durumu gören vatandaşlar kış mevsiminde çiçek açan ağaçları cep telefonu ile görüntüledi.

Ağaçları incelediğinde dalların tomurcuklandığını ve çiçek açtığını gördüğünü belirten Hasan Kale isimli vatandaş, duruma şaşırdığını belirterek, "Gerçekten iklim değişikliği son derece enteresan bir şey. İklim değişikliği şu anda her şeyi etkiliyor” dedi.