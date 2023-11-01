Karabük’te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçek açan erik ağaçları görenleri şaşırttı.

Olay, Yeşil Mahalle’de meydana geldi. Havaların sıcak gitmesine aldanan erik ağacı Kasım ayında çiçek açtı. Ağacın hormon yapısının bozulması nedeniyle çiçek açtığı öğrenildi.

Vatandaşlardan Gökhan Sadık Saraç, iş yerine gidip geldiği sırada ağacın çiçek açtığını gördüklerini belirtti. Normalde erik ağaçlarının Mart ayında çiçek açtığını ifade eden Saraç, şaşırdığını ve bunun nedeninin mevsimlerin yer değiştirmesinden kaynaklandığını söyledi.