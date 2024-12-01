Yazar ve video içerik üreticisi Erhan Keklik, ATO Congresium’da 21’incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarında okurlarıyla bir araya geldi. Keklik, ilk kitabı ’Hasılı’ ve yeni kitabı ’Kafamda Sesler Var’ı okurları için imzaladı.

Yeni Kitap: Kafamda Sesler Var

İlk kitabıyla edebiyatseverlerden tam not alan Keklik, ikinci kitabında insanın iç dünyasına ve zihinsel çatışmalarına dair etkileyici bir hikaye sunuyor. "Kafamda Sesler Var", bireyin toplumsal ve kişisel mücadelelerini ele alırken, okuyucularını derin düşüncelere sevk eden bir eser olarak dikkat çekiyor. Erhan Keklik’in kitapları; deneme, şiir ve edebiyat üzerine düşündüren metinlerden oluşuyor.

Sosyal medyada büyük ilgi

Erhan Keklik, yalnızca kitaplarıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da geniş bir kitleye ulaşıyor. Sosyal medya platformlarında yazarlık serüvenini ve hazırladığı edebi içerikleri paylaşan Keklik, özellikle genç yazar adaylarının ilgiyle takip ettiği bir isim haline geldi. X, Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda okurlarıyla kurduğu bağlantılar, onun edebiyat dünyasındaki etkisini güçlendiriyor. Erhan Keklik çektiği videolarındaki kendine has anlatımıyla da sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Kitap fuarında Keklik, okurlarıyla sohbet ederek kitaplar ve yazarlık üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Erhan Keklik hakkında

Erhan Keklik, 15 Haziran 1991 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Fırat Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu.

Medya kariyerine 2012 yılında Radyo Fırat’ta “Başka Muhabbet” programını hazırlayıp sunarak başlayan Erhan Keklik, 2013 yılında Almanya’da bulunan Kanal Avrupa’da stajını yaptı.

2015 yılında İhlas Haber Ajansı’nda (İHA) kurgu montaj operatörü olarak görev yaptı. 2017’de 24 TV’de haber prodüktörü olarak başladı ve ardından 2019 yılında Diyanet TV’de yapımcı olarak çalışmaya başladı.

Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı’nda görevini sürdüren Keklik, sosyal medyada hazırladığı içeriklerle tanınıyor. Erhan Keklik, X, Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Kitapları dışında şiirleri de bulunan Erhan Keklik, edebiyatın farklı türlerini bir araya getirerek okurlarına ve takipçilerine derin bir edebi deneyim sunuyor. Erhan Keklik evli ve bir kız çocuk babasıdır.

8 Aralık Pazar günü sona erecek 21’inci Ankara Kitap Fuarı, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engelliler için ücretsiz olacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.