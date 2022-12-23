TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928’in golcü oyuncusu Erhan Çelenk, en başarılı sezonlarından birini yaşıyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Erhan Çelenk, yaş aldıkça oyun tarzında bazı değişimlere gittiği söyleyerek "Oyun stilimi değiştirdikten sonra skora daha fazla katkı vermeye başladım" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928’in golcü oyuncusu Erhan Çelenk, en başarılı sezonlarından birini yaşıyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Erhan Çelenk, yaş aldıkça oyun tarzında bazı değişimlere gittiği söyleyerek "Oyun stilimi değiştirdikten sonra skora daha fazla katkı vermeye başladım" dedi.

Bucaspor 1928 golcü oyuncusu Erhan Çelenk, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928’deki yeni oyun tarzını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. Amacının takıma daha fazla yardım etmek istediğini söyleyen Çelenk, oyun tarzında da değişikliğe gittiğini vurguladı. Bucaspor 1928’in 33 yaşındaki oyuncusu Erhan Çelenk, "Böyle oynamamın daha doğru olduğuna inandım ve böyle devam ediyorum" şeklinde konuştu.

“Oyun stilimi değiştirdikten sonra skora daha fazla katkı vermeye başladım”

Oyun tarzında değişikliklere gittiğini söyleyen Erhan Çelenk, “Son 3-4 senedir oyun tarzımı değiştirdim. Çalıştığım teknik direktörlerden gördüğüm bazı güzel şeyler vardı. Ben de onları kendime uyarladım. Oyun stilimi değiştirdikten sonra skora daha fazla katkı vermeye başladım. Bu değişimin doğru olduğuna inandım ve böyle devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Erzurumspor FK kariyerimden sonra oyun tarzımı değiştirdim”

Saha içinde zaman zaman saha içindeki bölgesini değiştiğini dile getiren Çelenk, “Eskiden daha çok koşan, çalım atmayı deneyen, çok fazla aksiyon yapmaya çalışan bir oyuncuydum ama bir çoğunda başarısız olurdum. Erzurumspor FK kariyerimden sonra oyun tarzımı değiştirdim ve böylece takıma daha çok katkı vermeye başladım. Ben de bunu bozmadım ve böyle devam ettim. Çünkü benim için de takım için de daha iyi oluyor” dedi.

“Futbol yaşımı uzatabileceğimi düşünüyorum”

Ön bölgenin her yerinde oynadığını vurgulayan Çelenk, “Oyun tarzımı değiştikten sonra futbol oynama yaşımı uzatabileceğimi düşünüyorum. Daha az efor sarf ederek daha fazla iş yapıyorsunuz. Maça kenar oyuncusu olarak başlıyorum ama sahadaki gözlerimden sonra kendimi forvet arkasına da atıyorum. Ön tarafın her yerinde oynayabiliyorum. Böylece daha rahat olup skora ve takımıma daha fazla yardımcı oluyorum” diye konuştu.