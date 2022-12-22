TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928’in golcü oyuncusu Erhan Çelenk, 13 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Erhan Çelenk, "Hedefim gol kralı olmak değil, şampiyonluk yaşamak" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928’in golcü oyuncusu Erhan Çelenk, 13 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Erhan Çelenk, "Hedefim gol kralı olmak değil, şampiyonluk yaşamak" dedi.

Bucaspor 1928 golcü oyuncusu Erhan Çelenk, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928’deki hedeflerini İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. Tek istediklerinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyleyen Çelenk, kulübe de bunun için geldiğini vurguladı. Bucaspor 1928’in 33 yaşındaki oyuncusu, "Kendimi gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de oynayacakmış gibi hazırlıyorum" şeklinde konuştu.

“Buraya gelirken hedefim şampiyonluktu, gol kralı olmam önemli değil”

Hedefinin şampiyonluk olduğunu aktaran Erhan Çelenk, “Buraya gelirken hedefim şampiyonluktu, gol kralı olmam önemli değil. Takımımıza katkım olsun diye uğraşıyorum. 13 gol ve 5 asistlik katkı verdim. Önemli olan ilk yarıyı lider olarak bitirmemizdi, o da oldu. Gol kralı olayım düşüncesi sezon başında hiç aklımda yoktu. Öyle bir düşüncem olsa takımdaki penaltıları da ben atardım, hatta arkadaşlarım kullanmamı dahi istiyor. Fakat benim için takımın kazanması daha önemli, bizim buradaki hedefimiz şampiyonluk” ifadelerini kullandı.

“Kendimi gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de oynayacakmış gibi hazırlıyorum”

Kendini gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de oynayacakmış gibi hazırladığını belirten Çelenk, sözlerine şöyle devam etti:

“Erzurumspor FK’da yaşadığım en golcü sezonumu bir sakatlık veya aksilik olmazsa geçeceğimi düşünüyorum. Sezon başında Manisa FK’dan geldim. Orada 1 maça da çıkmıştım. Daha sonra Bucaspor 1928’e transfer oldum. Başkanımızın beni ne kadar çok istediğini biliyorum. Burayı çok istediğim için hangi lig olması önemli değil, direkt olarak geldim. Kendimi gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de oynayacakmış gibi hazırlıyorum.”