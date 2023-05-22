Bucaspor 1928’in golcüsü Erhan Çelenk, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta kaydettiği 15 golle bu alanda Kocaelispor’dan Samed Ali Kaya ve Kastamonuspor’dan Ergin Keleş ile birlikte Kırmızı Grup’ta gol kralı oldu.

Sezon başında Manisa FK’dan, Bucaspor 1928’e transfer olan tecrübeli futbolcu Erhan Çelenk, bu sezon kaydettiği 15 golle İzmir ekibinin ligde en skorer oyuncusu oldu. 34 yaşındaki futbolcu, bu süreçte takımının ikinci olmasında büyük rol oynarken, Kocaelispor’dan Samed Ali Kaya ve Kastamonuspor’dan Ergin Keleş ile birlikte Kırmızı Grup’ta gol kralı oldu.

Öte yandan Erhan Çelenk, attığı 15 golün 8’ini ilk 13 maçta kaydetti. Çelenk daha sonra sakatlık sorunlarının yanı sıra form tutmayınca yaklaşık 3 ay gole hasret kalmıştı.