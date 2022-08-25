Kariyerine Akçaabat Sebatspor altyapısında başlayan Erhan Çelenk, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Erzurumspor, Gaziantep FK, Akhisarspor, Altay ve Manisa FK takımlarının formalarını giydi. Deneyimli oyuncu, 346 resmi maça çıktığı kariyerinde 70 gol, 30 asistlik performans sergiledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Manisa FK forması giyen Erhan Çelenk’i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bucaspor 1928, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Çelenk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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