Bu sezon Bucaspor 1928, Erhan Çelenk’in rakip ağları sarstığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. 33 yaşındaki oyuncu, 8 gol atarak gol krallığını yarışında da zirvede bulunuyor.

Bu sezon Bucaspor 1928, Erhan Çelenk’in rakip ağları sarstığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. 33 yaşındaki oyuncu, 8 gol atarak gol krallığını yarışında da zirvede bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928’e yaz döneminde katılan Erhan Çelenk, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 13 maçta 8 gol bularak takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor. 33 yaşındaki golcü, sezona sessiz bir giriş yapsa da 2. haftadaki Etimesgut Belediyespor maçında 1 gol atarak siftahı yapmıştı. Erhan Çelenk’in gol attığı müsabakalarda kaybetmeyen Bucaspor 1928, sadece Kocaelispor deplasmanında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. İzmir ekibi, Çelenk’in skor ürettiği mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan elde etti. Ayrıca başarılı futbolcu, bu sezon Bucaspor 1928’in bulduğu 20 golün yüzde 40’ına katkı verdi.

Öte yandan Erhan Çelenk, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta gol krallığı yarışının zirvesinde bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu, en golcü dönemini 2017-2018 sezonunda Erzurumspor FK formasıyla 15 gol atarak yaşamıştı.