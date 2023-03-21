Bu sezon Bucaspor 1928 formasıyla 13 gol atıp takımın en skorer ismi olan Erhan Çelenk, 70 gündür rakip fileleri sarsamıyor.

Sezon başında Manisa FK’dan, Bucaspor 1928’e transfer olan tecrübeli futbolcu Erhan Çelenk, bu sezon İzmir ekibinin ligde en skorer oyuncusu oldu. 34 yaşındaki futbolcu, bu süreçte takımının zirveye oynamasında büyük rol oynarken, ilk 19 haftada 13 gol kaydetti. Son haftalarda form durumu düşen ve son 7 maçta fileleri havalandıramayan Erhan, yaklaşık 70 gündür gole hasret kaldı.

Tecrübeli oyuncunun eski günlerine dönmek için antrenmanlarda çalıştığı ve 28. haftadaki Kırklarelispor müsabakasıyla tekrar eski formunu yakalamak istediği öğrenildi.