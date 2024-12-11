Genç Sağlık Sendikası Kars Şube Başkanı Hüseyin Erginyürek, bağlı bulundukları Kamu Birliği Konfederasyonu (Kamu-Bir) Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

İki yıl önce kurulan ve adından sıkça söz ettiren Genç Sağlık Sendikası hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye’de 81 il içerisinde sendikanın ilk şubesini açma başarısını gösteren ve ilinde yetkiye doğru ilerleyen Kars Şube Başkanı Hüseyin Erginyürek, Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

Erginyürek’in bu görevini de başarı ile yapacağına inandıklarını söyleyen sendika üyeleri, genç başkanlarını tebrik etti.