Panathinaikos, Başantrenör Ergin Ataman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ataman, Avrupa’nın en büyük takımlarından birinde görev alacağı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Avrupa’nın en büyük takımlarından biri ve şimdi başarılı yıllara dönme zamanı. Her şey için savaşacak, güçlü bir ekip oluşturmak istiyoruz" dedi.

Başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos’la 2 yıllık mukaveleye imza attı. Göreve başlamasının ardından kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Ataman, "Panathinaikos’un başantrenörü olarak buradaki hislerim kesinlikle harika. Rakip olarak birkaç kez OAKA’ya gittim ama şimdi hep birlikte büyük hedeflere hazırız" ifadelerini kullandı.

Panathinaikos ile hedefleri konusunda iyimser olduğunu da aktaran Ergin Ataman, "Yoksa neden burada olayım? OAKA birçok unvanı ve hatırası olan bir yerdir. Panathinaikos, Avrupa’nın en büyük takımlarından biri ve şimdi başarılı yıllara dönme zamanı. Bu arena dolu olacak ve Başkan Giannakopoulos ve tüm ekiple birlikte her şey için savaşacak, güçlü bir ekip oluşturmak istiyoruz. Atina’yı seviyorum, bunu herkes biliyor ama buraya tatil için gelmedim. Kazanan bir teknik direktörüm ve bu yıl dışında, son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Şimdi onları OAKA’da Panathinaikos ile tekrar edeceğim konusunda iyimserim" şeklinde konuştu.

Son olarak ilk iç saha maçı hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine tecrübeli başantrenör, "Eminim ki dolu olacaktır. Yalnız olmayacağım. Büyük ve güçlü bir kadromuz olacak. Bir transfer dönemindeyiz ve kazanan bir takım oluşturmak için tüm kadroyla ve Dimitris Giannakopoulos’un büyük desteğiyle çalışıyoruz. Dünyanın enerjisi bize harika duygular yaşatacak. Stadyumun tamamını seviyorum, harika atmosferi seviyorum. Ben tek başıma bir şey yapamam, kimse kendi başına yapamaz. Bunun tadını çıkarmak için yanımızda taraftarımıza ihtiyacımız var" cevabını verdi.