Ergene’de eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Ergene Anadolu Lisesi Hentbol Takımı Tekirdağ il birincisi olarak Edirne’de düzenlenecek olan bölge şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Ergene’de eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Ergene Anadolu Lisesi Hentbol Takımı Tekirdağ il birincisi olarak Edirne’de düzenlenecek olan bölge şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Tekirdağ Genç Erkekler Hentbol Şampiyonası’nda tüm maçlarını kazanarak Tekirdağ il birincisi olan Ergene Anadolu Lisesi Hentbol Takımı’nın sporcu öğrencileri beraberinde okul müdürleri Kamil Duman ve beden eğitimi öğretmenleri Sevilay Öztürk eşliğinde Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’yı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Edirne’de düzenlenecek olan bölge şampiyonasında Tekirdağ temsilcisi olarak boy gösterme hakkı elde eden Ergene Anadolu Lisesi Genç Erkekler Hentbol Takımı sporcuları ziyarette moral depoladı.

Okul Müdürü Kamil Duman, sportif faaliyetlere verdiği önem ve destek için Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’ya tüm öğrenciler ve veliler adına teşekkür ederken, Kaymakam Taşçı da gençleri tebrik ederek takım oyuncuları ve öğretmenlerle sohbet edip Edirne’ de yapılacak müsabakalarda başarılar diledi.