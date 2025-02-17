Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Göktaç Ergene ilçe genelindeki okullarda görev yapan ve çalışmaları sırasında üstün başarı gösteren öğretmenlere belgelerini takdim etti.

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile personele Üstün Başarı Belgeleri Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Göktaç, Şube Müdürleri, Erkan Can, Serap Dibek ve İsmail Apaydın tarafından takdim edildi.

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Göktaç, meslek hayatlarında 3 defa başarı belgesi almak suretiyle üstün başarı belgesi almaya hak kazanan 42 öğretmen ve 1 personele gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, meslek hayatlarının kalan kısmında başarılar diledi.