Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi gerçekleştirilecek.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi gerçekleştirilecek.

Ergene’deki 4, 5 ve 6. sınıfları kapsayan yetenek taraması ve spora yönlendirme projesine ilişkin toplantı Marmaracık İlkokulu ve Ortaokulu Toplantı Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, okul müdürleri Erdal Şimşek, Erkan Can, sporcu öğrencilerin velileri ve görevliler katıldı.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, yetenekli sporcuların belirlenmesinde projenin öneminden bahsetti ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli İbrahim Yüksel ise yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi hakkında gerçekleştirdiği sunumla katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı sorulan soruların cevaplanmasıyla sonlandırıldı.