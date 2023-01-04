Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumların kütüphaneleri zenginleştiriliyor.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumların kütüphaneleri zenginleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Ergene’deki okullarda bulunan kütüphane sayısının 17’den 38’e çıkarıldı. Proje ardından şimdi de kütüphanelerin kitap varlığını artırmak için çalışmalar başlatıldı.

Ergene’deki okulların kütüphanelerindeki kitap varlığını artırmak üzere yeni bir uygulama başlatan Ergene ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki hayırsever iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci velileri iş birliğiyle, 2022 yılı başında 23 bin olan okul kütüphanelerindeki kitap varlığını 64 bine ulaştırdı. Uygulamada Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu, Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu ve Ahmet Rıza İşbilen İlkokuluna hayırsever iş adamları tarafından bağışlanan kitapları teslim ederek, okul müdürlerine de öğrencilerin okul kütüphanelerinde geçirdikleri sürelerin artırılması hususunda tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretler sırasında Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu bünyesinde hizmet verecek olan e-sınav merkezinin hazırlıklarını da yerinde inceleyen Parıltı, çalışmalar hakkında Okul Müdürü Volkan Münüklü’den bilgi aldı.