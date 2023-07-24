Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde toplamda 13 ayrı okulda gerçekleştirilen yaz dönemi kurslarında dersler devam ediyor.

Ergene’de destekleme yetiştirme ve yaz dönemi olmak üzere açılan iki ayrı kurs türünde toplamda 13 ayrı okulda gerçekleştirilen kurslara devam ediliyor.

Destekleme Yetiştirme Kursları kapsamında derslerin devam ettiği 8 okulda öğrenciler toplamda 6 ders ile eğitimlerine devam ederken, Yaz Kursu kapsamındaki 5 okula ise İngilizce ve Matematik derslerinde eğitimler devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serap Dibek ve Hidayet Göktaç Yaz Dönemi Kursları devam eden okullarda incelemelerde bulundular. Devam eden derslere girerek öğrencilerle sohbet eden şube müdürleri, okul yöneticileri ve ders öğretmenlerinden kursların işleyişi hakkında bilgi aldılar.