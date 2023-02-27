Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde vatandaşlar, yaşanan kuraklık sebebiyle yağmur duası yaptı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde vatandaşlar, yaşanan kuraklık sebebiyle yağmur duası yaptı.

Kış mevsimi gelmesine rağmen bugünlerde yağmur ve kar yağışının olmaması sebebiyle Ergene Müftülüğü tarafından Ulaş Mahallesi’ndeki futbol sahasında yağmur duası yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Ulaş Hacı Ahmet Çabuk Camii İmam Hatibi Cumali Kahya’nın hutbe okumasıyla devam eden program, Ergene İlçe Müftüsü Ali Osman Bayrak’ın yapmış olduğu yağmur duası ile sona erdi.