Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne yolu üzeri Vakıflar Mahallesi Saray Kavşağı’nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile hafif ticari araç kavşakta feci şekilde çarpıştı.

Çarpışma sonrası hafif ticari araç devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.