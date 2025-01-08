Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde tümsekten geçiş yapan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Adalı Halil Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Deri Sanayi yönünde seyreden motosikletin sürücüsü R.U., iddiaya göre tümsekten geçiş yaparken direksiyon kontrolünü kaybetti.
Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü R.U. yaralandı. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili Yeşiltepe/Sağlık Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha