Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Ergene etabı tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin Ergene Etabı yapıldı. Proje kapsamında Ergene’deki ilkokulların 3. sınıflarında eğitim - öğretim gören 838 öğrenci gerçekleştirilen faaliyete katıldı.

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Göktaç ile Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı da proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Proje Koordinatörü Ahmet Mert Sarı’dan yapılan faaliyet ile ilgili bilgi aldılar.